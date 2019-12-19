Лондон, , 20:09 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал британскому парламенту «амбициозную программу реформ» после Brexit, 19 декабря передает агентство Associated Press.

Правительство планирует создать новую иммиграционную систему, новые ведомства по контролю сельского хозяйства и рыболовства. Также Джонсон обещает изменить национальную систему здравоохранения и вкладывать в нее больше денег.

Кроме того, правительство планирует создать «Комиссию по Конституции, демократии и правам» для реформирования Верховного суда.

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