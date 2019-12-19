Москва, , 20:07 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин продолжает проводить политику баланса, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 19 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Главное, Путин — это Путин. То есть он всегда будет осуществлять фигуру баланса. Он пришел с этим. Никакие ситуации стабилизации конца 1990-х годов [не были бы возможны] без внутренней гармонизации. Когда наступит момент, после которого гармонизация должна превратиться во что-то другое, это один из самых интересных моментов. Путин показал, что он константа нашей политики. Но весь вопрос в том, что мир не константен, и беспокойства в мире всё больше. И когда-нибудь баланс окажется невозможным», — сказал Кургинян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института свободы Фёдор Бирюков заявил, что Владимир Путин показал, что находится в отличной форме и намерен далее действовать в жёстком рабочем режиме, укрепляя внутренние основы России и защищая её национальные интересы.

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