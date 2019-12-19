Москва, , 19:54 — REGNUM Израильские дипломаты рассчитывают, что осуждённая в России за контрабанду наркотиков гражданка Израиля Наама Иссахар вскоре вернётся на родину, несмотря не решение Мособлсуда, подтвердившего ранее вынесенный ей приговор. Об этом заявил исполняющий обязанности посла Израиля в России Яков Ливне.

«Я был на заседании суда. Хочу отметить, что в посольстве Израиля крайне разочарованы его решением», — приводит его слова ТАСС.

Ливне выразил надежду, что «скоро, несмотря на приговор, Нааме будет дома, а добрые отношения с Россией сохранятся».

Как передавало ИА REGNUM, 19 декабря Московский областной суд оставил без изменений решение Химкинского городского суда, который приговорил Нааму Иссахар к 7,5 года лишения свободы за контрабанду наркотиков. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой о её помиловании.

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