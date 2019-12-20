20 декабря 2019 | Время чтения 15 мин

Информационное агентство REGNUM публикует серию интервью губернаторов и глав регионов России, выпускников или слушателей Высшей школы государственного управления, победивших на выборах в 2019 году. Предмет разговора с корреспондентом ИА REGNUM — текущая деятельность в качестве руководителей регионов, реализация национальных проектов на местах, итоги 2019-го и планы на 2020 год.

Челябинск, , 08:02 — REGNUM Интервью губернатора Челябинской области Алексея Текслера ИА REGNUM

Алексей Текслер Kremlin.ru

Уважаемый Алексей Леонидович! Вы являлись исполняющим обязанности главы Челябинской области ровно полгода — с 19 марта по 20 сентября 2019 года, но и до этого были хорошо осведомлены о проблемах региона. Что оказалось самым трудным в начале, и как изменились Ваши оценки в сентябре?

Практически сразу я открыл новые каналы связи с людьми, в мой адрес через социальные сети и напрямую в виде обращений пошел поток проблем, с которыми жители области сталкивались каждодневно. Люди достаточно тяжело переживали последствия непродуманной оптимизации учреждений здравоохранения, в результате которой многие населенные пункты с немалым числом людей остались без медицинской помощи в нормальной шаговой доступности. В каждом пятом фельдшерско-акушерском пункте не хватало или просто не было работников. Очень много было вопросов по качеству дорог, организации муниципального транспорта, благоустройству. Добавьте сюда проблемы, которые в регионе копились даже не годами, а десятилетиями, и которые мы начали кардинально решать, по сути, только сейчас. Это проблемная экология, рекультивация огромных свалок и отвалов, ликвидация заброшенных шахт и разрезов, капитальный ремонт социальных объектов, изношенность сетей. Я бы не сказал, что к сентябрю, когда я стал избранным губернатором, для меня открылось что-то новое, но, безусловно, масштаб проблем стал гораздо шире, а их природа понятней.

Как Вы оцениваете качество свой избирательной кампании, ее конкурентность?

В любой оценке нужно опираться на факты. Своих кандидатов выдвинули все парламентские партии, за исключением «Единой России» и «эсеров». Были представители непарламентских партий — их отделения в регионе ведут активную работу и достаточно известны избирателю, например, челябинский филиал партии «Родина». Для меня было важно, что явка на выборах губернатора превысила показатели 2014 года. На избирательные участки пришли более миллиона ста семидесяти тысяч южноуральцев. Этот достойный показатель не просто говорит о высокой степени гражданской активности наших земляков. Он во многом разрушает стереотип об инертности избирателей, о некой «выгоде» низкой явки для основных кандидатов. У большинства людей есть интерес к выборам, и они это убедительно продемонстрировали 8 сентября 2019 года.

Безусловно, я благодарен за весомую поддержку тем, кто проголосовал конкретно за меня, это почти 70 процентов от числа принявших участие в голосовании. Избирательную кампанию в ее классическом смысле я не вел. Просто ездил по региону, знакомился с людьми, вникал в каждую проблему, которая поднималась. Люди очень чутко реагируют на любую несправедливость, и когда человек, идущий во власть, говорит им — «да, вы правы, давайте вместе разберемся и решим проблему» — они это ценят и хорошо воспринимают. Главное — после этого активно работать и на деле решать эти проблемы.

Отмечу отсутствие каких-либо заметных претензий и жалоб со стороны участников избирательного процесса и правозащитных организаций. Не было замечаний к области со стороны Центральной избирательной комиссии и прокуратуры. Это также говорит о высокой степени конкурентности, прозрачности и легитимности состоявшихся выборов.

Кто вошел в Вашу управленческую команду? Проводится ли в регионе кадровый конкурс по принципу федерального конкурса «Лидеры России»?

На сегодня моя команда в целом сформирована, в нее входят люди, имеющие большой опыт работы в Челябинской области, а также те, кого я пригласил работать в правительство области из других регионов. Усилен экономический и социальный блок, более детально очерчен круг вопросов, связанных с задачами реализации национальных проектов, цифровизации, государственного управления, взаимодействия с промышленниками. Особый акцент сделан на работу с муниципальными образованиями, на выстраивание новых механизмов обратной связи с жителями, в том числе и через соцсети.

Что касается второй части вопроса, то 28 июня 2019 года я дал старт экспериментальному кадровому проекту «Команда Челябинской области». Проект вызвал большой интерес и довольно быстро объединил всех, кто осознает ответственность за будущее, верит в себя и в Челябинскую область. Отмечу, что мы изначально ставили целью привлечь кандидатов с высоким профессиональным уровнем, поэтому задали высокую планку квалификационных требований. Основным условием стало наличие у кандидатов практического опыта руководства людьми, проектами, ресурсами. На старте конкурса подали заявку почти три тысячи человек. Из них только 274 кандидата прошли в финал, 267 приняли участие в финальном собеседовании и только 30 стали победителями. Часть из них уже приступили к работе на различных должностях государственной гражданской службы Челябинской области.

Важно, что конкурс стал площадкой для обсуждения путей развития региона. Еще в ходе конкурсных испытаний, на профессиональных интервью с отдельными участниками, кто представил самые интересные социальные инициативы, мы предложили продолжить диалог вне конкурса. Кое-что планируем использовать в качестве совершенствования управленческих практик, в частности, в работе с некоммерческими организациями.

Приоритеты развития области были озвучены еще до Единого дня голосования: медицина, дороги, ветхое жилье. Что сделано за последние месяцы в этих областях?

Уже первые мои поездки по территориям, встречи с жителями, общение с пользователями в социальных сетях ясно показали, что больше всего заботит южноуральцев, какие вопросы — самые горячие. Впрочем, спросите у любого губернатора, названный вами топ проблемных сфер — медицина, дороги, ветхое жилье и коммуналка — он практически неизменен в большинстве регионов.

Так что приоритетность этих направлений определила сама жизнь. Проблемы эти, как я уже говорил, возникли не сегодня и не вчера, и нам приходится включать дополнительные ресурсы и усилия, чтобы навести порядок и чтобы жители как можно скорее почувствовали реальные изменения к лучшему.

Система здравоохранения в регионе, действительно, оказалась в сложной ситуации. С одной стороны, Челябинская область имеет целый ряд лидерских высокотехнологичных медицинских центров, врачебных коллективов, которыми можно гордиться, с другой стороны, из-за перекосов оптимизации серьезно пострадал первичный уровень предоставления медицинских услуг в сельских районах и малых городах. Мы начали «работу над ошибками» и, по сути, запустили новую программу восстановления первичного звена, повышения доступности медицинской помощи, привлечения и закрепления медицинских кадров в тех районах, где ощущается острая их нехватка.

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» до конца 2019 года в области будет введено в эксплуатацию 24 фельдшерско-акушерских пункта. За пять лет область выстроит и реконструирует не меньше 100 ФАПов и офисов врачей общей практики в различных районах. Возродили санавиацию, благодаря которой уже удалось оказать экстренную помощь более чем двумстам людям (эвакуировано 211 пациентов, в том числе 33 ребенка). Активное внедряем проект «Бережливая поликлиника». Вкладываем средства в покупку нового оборудования для областных, городских и районных больниц, в ремонт объектов здравоохранения. В 2019 году приобретено 63 автомобиля скорой помощи, оснащенных по последнему слову техники, на подходе еще 19 автомобилей.

Что касается дорожных работ, то в этом году мы заметно увеличили субсидии на эти цели для муниципалитетов. По всей области отремонтировано, построено и реконструировано 400 километров дорог. Более 100 км региональных автодорог в этом году приведены в нормативное состояние. Активно идет процесс оцифровки автомобильных дорог, что позволит на новом уровне осуществлять их диагностику и общественный контроль за состоянием дорожного покрытия.

Еще большие планы на 2020-й и последующие годы.

В 2020 году запланированы работы на целом ряде значимых объектах региональной дорожной сети: капитальный ремонт автомобильной дороги от Муслюмово до трассы М-5; капитальный ремонт автомобильной дороги Кунашак — Усть-Багаряк с мостом через реку Синара; ремонт автомобильной дороги Миасс-Карабаш-Кыштым.

Мы требуем от глав муниципалитетов самим быть активнее в этом вопросе, готовить и согласовывать проектно-сметную документацию, направлять необходимые предложения. Под лежачий камень вода не течет, как известно. А то приезжаем на территорию, люди жалуются на разбитые дороги муниципального значения, но выясняется, что глава, зная обо всём, даже не инициировал начало процесса, документы не подготовлены. Это, конечно, касается далеко не всех руководителей, но такие моменты были не раз. У ряда муниципалитетов в этом году на ремонт дорог не было предусмотрено ни рубля. Мы приняли решение выделить средства всем и инициировать начало работ на самых проблемных участках.

Переселение людей из ветхого и аварийного жилья я тоже взял под свой личный жесткий контроль. Муниципалитетам Челябинской области в этом году принято решение дополнительно выделить на эти нужды 148 миллионов рублей. Всего на расселение в этом году было направлено 737,6 миллионов рублей.

В рамках национального проекта «Жилье» на сегодняшний день расселено 10,9 тыс. кв. м, улучшили жилищные условия 720 человек. Мы значительно перевыполнили установленные на этот год индикативные показатели (планировалось расселить 2,76 тыс. кв. м, 160 чел.). К 2025 году мы должны расселить все дома, признанные непригодными для проживания в период до 1 января 2017 года. В этой программе участвуют 27 муниципалитетов, всего ожидается поэтапное расселение более 500 аварийных домов площадью 183 тысячи квадратных метра.

Как сейчас в регионе реализуются другие национальные проекты? В чём имеются очевидные успехи, а в каких проектах сталкиваетесь с наибольшими трудностями? Как боретесь с этими трудностями?

Челябинская область включилась в каждый из 12 национальных проектов. На их основе у нас реализуются 52 региональных проекта с общим бюджетом на 2019 год в 18,4 миллиарда рублей. Из них — 11,9 миллиарда средства федерального бюджета.

Мы вошли даже в нацпроект «Наука», где изначально не было предусмотрено непосредственное участие региона. Тем не менее мы совместно со Свердловской и Курганской областями в инициативном формате сформировали совместную заявку на создание межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня, и 26 ноября на заседании Регионального стратегического комитета уже утвердили паспорт этого приоритетного проекта.

Реализации национальных проектов — это общее дело, в котором участвуют все 43 муниципалитета. В работу вовлечены правительство области, министерства, органы управления в городах и районах, депутаты всех уровней, многочисленные подрядные организации, муниципальные учреждения, многие граждане. Сегодня нацпроекты — это важнейший приоритет нашей совместной работы.

В каждой отрасли, по каждому из проектов уже есть определенные успехи, достигнуты установленные индикативные показатели. Для нас это принципиально важно. Но за каждым цифровым показателем должно следовать улучшение качества жизни людей: получение новых квартир, исчезновение очередей в детсадах, доступность спортивных объектов, сокращение времени ожидания приема у врача и так далее. Таких точек отсчета очень много.

Все проекты мы держим на постоянном контроле, регулярно обсуждаем как в целом, так и рассматриваем в отдельности каждый из них. Сегодня по всем проектам работа идет «в штатном режиме». При этом для себя считаю более «сложными», «трудными» те проекты, где идет строительство объектов. В этом году в рамках нацпроекта «Образование» запускаем в эксплуатацию школу на 1100 мест в Челябинске, в «Демографии» вводим 11 детсадов на две тысячи мест, строим региональный центр по шорт-треку, тренировочный каток в городе Магнитогорске, вводим те же самые 24 ФАПа в «Здравоохранении». Особую важность имеет нацпроект «Экология», где начата подготовка к рекультивации Челябинской городской свалки. Это масштабные объекты, на которые мы выделяем значительные средства, в том числе привлекаем из федерального бюджета, поэтому должна быть 100-процентная гарантия, что все объекты будут введены в срок, и в случае возникновения тех или иных отклонений в прямом смысле переходим на «ручное управление».

Как осуществляется Ваша «обратная связь» с жителями области?

Каналов обратной связи сейчас довольно много, как традиционных, так и сетевых. Еще в статусе врио губернатора я завел аккаунт в Инстаграме, куда сейчас в основном пишут люди. На сегодня количество подписчиков на моей странице превысило 150 тысяч. Поступило свыше 34 тысяч обращений, в том числе 18,5 тысяч — по конкретной проблематике. Акценты, кстати, за эти 9 месяцев сместились. Раньше впереди были дороги, благоустройство, экология. Сейчас больше обращений, связанных с работой жилищно-коммунального комплекса, системы здравоохранения, общественного транспорта, работы государственных и муниципальных учреждений. Возможно, действует сезонный фактор, но по ряду проблемных позиций, например по дорогам, очевиден прогресс, и люди это замечают и соответствующим образом оценивают.

Добавлю, что в ходе избирательной кампании была организована телефонная «горячая линия» с названием «Позвоните Текслеру». Меньше чем за три месяца на нее поступило почти 12 тысяч звонков, все обращения были зафиксированы и переданы в органы власти и муниципалитета для реагирования. Кроме того, важным источником информации остаются печатные и электронные СМИ, сейчас мы совершенствуем работу по их мониторингу, чтобы оперативно и, главное, эффективно реагировать на все сколь-либо социально значимые события, которые происходят на территории региона или касаются интересов южноуральцев.

Вы были слушателем первого потока обучения в Высшей школе государственного управления. Чем «школа губернаторов» помогла и помогает Вам в работе?

Это обучение было очень полезным. Прежде всего, с точки зрения широты кругозора, углубленного понимания сфер жизнедеятельности государства и общества, стратегических целей и механизмов их достижения. Слушатели всё-таки были профессионалами в конкретной отрасли, пусть и глубоко погруженным, но всё же отраслевиками. А в Высшей школе мы благодаря интересным лекторам получили знания, которые сейчас большинство из нас получили возможность применить на практике. Мне это помогает в работе каждый день. Ну и, конечно, отмечу то обстоятельство, что на потоке я познакомился с интересными людьми, которых сейчас могу назвать друзьями и товарищами. Некоторые из них действующие губернаторы.

С какими итогами Вы подходите к концу 2019 года? И каковы первоочередные задачи на 2020 год?

Я оцениваю работу в предыдущие девять месяцев достаточно позитивно, но без намека на самоуспокоение. Считаю, мы сумели на сегодня переломить ряд негативных тенденций в экономике, финализировать либо вывести в решающую фазу несколько довольно крупных проектов, стабилизировать ситуацию в социальной сфере. Ну, хотя бы начнем с того, что к концу года область подходит с устойчивым ростом в экономике — плюсом мы имеем 2,4 процента в целом по региону. Оживилась металлургия — в январе-октябре прирост составил 5 процентов. В обрабатывающих производствах положительная динамика составила с начала года 3,1 процента, в добыче полезных ископаемых — 5,8 процента. Довольно резкий рывок в машиностроении — 118 процентов к прошлогоднему уровню, но здесь имеет место эффект низкой базы. Тем не менее эта динамика нас радует и обнадеживает, поскольку машиностроение, наряду с металлургией и добычей полезных ископаемых, по-прежнему остается базовой отраслью южноуральской промышленности. В конце октября строители перешагнули символический порог в миллион квадратных метров жилья — пусть с небольшим, но приростом в 1,2 процента. К концу года обычно стройкомплекс ускоряется, поэтому рассчитываем на вполне приличные результаты, особенно на фоне почти застывших цен на жилье.

Успешно завершился сельскохозяйственный год, собрано 1,8 млн тонн зерновых, область успешно представила свою экспозицию на федеральной агровыставке «Золотая осень», закрепила лидерские позиции среди регионов Российской Федерации. Регион сохраняет передовые позиции в России по производству мяса птицы и свинины. Нынешний год стал результативным для птицефабрик области. За 10 месяцев они произвели 285 тыс. тонн мяса птицы — на 4 тысячи тонны больше прошлогоднего показателя. Уверен, по итогам года прирост сохранится. В УрФО мы занимаем первое место по экспорту сельскохозяйственной продукции.

Конец года для области отмечен рядом знаковых событий в различных сферах. Начал свою деятельность Челябинский симфонический оркестр — от идеи до воплощения прошло более двадцати лет. Начинается масштабная реконструкция Челябинского молодежного театра, который располагается в историческом здании бывшего Народного дома.

27 ноября этого года состоялось знаковое событие — открылся новый терминал внутренних воздушных линий международного аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Это первый сданный объект в рамках проекта обновления, который сейчас реализует аэропорт. В первом полугодии 2020 года завершатся модернизация аэродрома, реконструкция административного здания, расширение сектора международных воздушных линий и пункта пропуска через государственную границу. Челябинск наконец-то получит достойный аэропортовый комплекс, соответствующий масштабу, возможностям и амбициям современного мегаполиса.

Значительно усилилась динамика по дорогам, особенно в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». До 2024 г. запланировано 20,9 млрд рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В текущем году объем финансирования составляет 3,46 млрд рублей. На сегодняшний день завершены работы на всех 65 объектах 2019 года. В основном это автодороги Челябинской и Магнитогорском агломераций, где перемещается основной массив пассажиров и грузовой поток.

2020 год обещает быть насыщенным и рабочим, поскольку мы принимаем в Челябинске ряд мероприятий саммитов ШОС и БРИКС. На будущий год придется и значительная часть мероприятий национальных проектов, в том числе в образовании, здравоохранении, экологии.