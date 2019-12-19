Киев, , 19:52 — REGNUM Украинский политик, бывший депутат Рады и глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль посетил Белоруссию, чтобы провести расследования о влиянии Минска на ситуацию в украинской энергетике.

Отчет о визите Москаль обнародовал в украинских масс-медиа сегодня, 19 декабря. Политик подчеркивает, что в Белоруссии имел неофициальные беседы с людьми, имеющими отношение к электроэнергетики, не уточняя, с кем конкретно.

«Их (белорусских собеседников Москаля) слова сводились к предостережениям относительно потери Украиной внутреннего рынка электроэнергии, которая может произойти уже в ближайшее время — из-за закрытия шахт, предприятий по производству электричества, в т.ч. по зеленым тарифам», — информирует политик.

По словам Москаля, план использовать Белоруссию для уничтожения украинского рынка электроэнергии разработан в Москве. Верховная рада Украины способствовали этому замыслы, не запретив импорт электроэнергии из Белоруссии.

«Законодатель просто не включил ее «Белоруссию) в перечень стран, из которых запрещено импортировать электроэнергию «по двусторонним договорам» и на «внутрисуточном рынке. Всё, что экспортировала Россия, теперь будет экспортироваться Беларусью», — объяснил он.

Суть плана, подчеркнул Москаль, в том, что российская электроэнергия через Белоруссию поставляется на Украину по низким демпинговым ценам, и это заставит украинских производителей работать в убыток, постепенно снижая производство до полной остановки.

Резюмируя, депутат призвал отреагировать на его отчет СБУ и Совнацбез Украины — вплоть до срочного созыва заседания органа.

ИА REGNUM напоминает, что законопроект №2233 был проголосован парламентом Украины во втором чтении и в целом 4 декабря. Документ предусматривает с одной стороны запрет импорта по двусторонним договорам электрической энергии из Российской Федерации; а с другой — возможность для Кабинета министров временно, во избежание чрезвычайных ситуаций, отменять установленный запрет. Часть политиков и экспертов сразу заявляли, что не поддержат инициативу, потому что российская электроэнергия будет идти через Белоруссию.