Москва, 19 декабря 2019, 19:43 — REGNUM Тщательность и внимание к деталям вновь отличили президента РФ Владимира Путина в ходе его Большой пресс-конференции, считает генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Об этом он заявил 19 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы РФ Ольга Тимофеева («Единая Россия») заявила, что на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин показал пример человека, который разбирается в каждой проблеме.