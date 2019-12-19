Москва, , 19:43 — REGNUM Тщательность и внимание к деталям вновь отличили президента РФ Владимира Путина в ходе его Большой пресс-конференции, считает генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Об этом он заявил 19 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Мне очень понравилось, что в ходе пресс-конференции президент продемонстрировал очень высокий уровень профессионализма, — сказал Орлов. — По многим вопросам. Тщательность, внимание к деталям, способность обобщать данные и верно интерпретировать их вновь отличала президента. Что он показал? Он показал спокойную силу — спокойно отстаивай свою позицию, и рано или поздно эта позиция станет не только твоей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы РФ Ольга Тимофеева («Единая Россия») заявила, что на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин показал пример человека, который разбирается в каждой проблеме.