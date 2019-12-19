Триполи, , 19:39 — REGNUM Находящееся в Триполи ливийское правительство национального согласия (ПНС) приняло предложение Турции о военной помощи в конфликте с парламентом и Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, сообщает 19 декабря телеканал «Аль-Арабийя».

При этом ливийское правительство правительство национального согласия, возглавляемое Файезом Сарраджем, официально не подтверждает и не комментирует эту информацию.

«Признанное ООН правительство национального согласия приняло предложение Турции об оказании военной и логистической помощи в отражении наступления сил генерала Хафтара», — сообщает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Эрдоган и глава ПНС Ливии Саррадж в конце ноября 2019 года подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере, который сразу же был объявлен недействительным властями Египта и парламентом Ливии, на стороне которого выступает армия Халифы Хафтара.

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