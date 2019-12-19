Санкт-Петербург, , 19:45 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что постепенный переход на новую систему утилизации твердых бытовых отходов начнется раньше заявленного ранее срока — «мусорная реформа» стартует уже в 2020 году.

Об этом глава города заявил после того, как президенту РФ Владимиру Путину на пресс-конференции пожаловались на отсрочку реформы в Петербурге, что негативно отражается на соседнем регионе.

«Уже в 2020 году Петербург поэтапно начнёт «мусорную реформу». Это раньше планируемого срока», — заявил губернатор Александр Беглов.

Губернатор напомнил, что, в соответствии с законодательством, города федерального значения не имеют права складировать и хранить мусор на своей территории, поскольку являются населенными пунктами, и должны договариваться о захоронении отходов с соседними регионами.

«Мы не будем использовать возможность отсрочки и начнём работу уже в следующем году», — заверил Беглов.

Таким образом, в феврале 2020 года Смольный планирует подписать соглашение с правительством Ленинградской области по утилизации мусора.

Напомним, во время пресс-конференции Владимиру Путину пожаловались на отсрочку «мусорной реформы» в Петербурге до января 2022 года, из-за чего страдают экология и жители соседнего региона. В Ленинградскую область свозят отходы из мегаполиса, власти региона их контролировать не могут.

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В Ленобласти хотят, чтобы Санкт-Петербург быстрее перешел на новую систему, и готовы сотрудничать, чтобы решить сложившуюся ситуацию. В свою очередь в Петербурге власти подчеркнули, что между городом и Ленобластью сохраняются добрососедские отношения. Регионы настроены на результативную работу по всем направлениям, в том числе и в сфере переработки мусора.

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