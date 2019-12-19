Виноградовский район, , 19:35 — REGNUM Основной темой пресс-конференции президента стала подготовка к празднованию 75-летия Победы, считает секретарь Виноградовского отделения партии «Единая Россия», экс-депутат областного собрания Андрей Аннин.

«У нас не так много тем, которые могут сплотить нацию идеологически и то, что к теме празднования Дня Победы сегодня возвращались несколько раз, это было основным лейтмотивом и говорит о том, что для общества это крайне важно», — заявил он корреспондент ИА REGNUM.

Одним из важных вопросов Аннин назвал рассмотрение законопроекта о домашнем насилии.

«Я считаю, что рычагов оказания давления и наказания на тех, кто подвергает насилию близких, достаточно и у прокуратуры, и у правоохранительных органов. Если бы этот закон был принят в мое детство, то мою маму отдали бы под суд — я за свои проступки получал ремнем. Поэтому реакция президента на законопроект меня порадовала — с его принятием не надо торопиться».

В целом, по мнению Андрея Аннина, спектр тем, затронутых журналистами, был широк, но не достаточно полон:

«Мне не хватило вопросов по экономике. В частности, вопроса о поддержке малого и среднего бизнеса. Сегодня во все сферы приходят крупные компании — торговля, ЛПК и даже «мусорная» сферы — под влиянием монополий. Малый бизнес, который всегда был основой региональной экономики и сдерживал отток населения, остался без должной поддержки — кредит на бизнес сегодня взять практически невозможно», — отметил он.