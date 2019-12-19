Рим, , 19:32 — REGNUM Представители трех оппозиционных правоцентристских партий парламента Италии в четверг, 19 декабря, направили официальное обращение в Конституционный суд по вопросу о проекте бюджета страны на 2020 год.

Проект бюджета был внесен в парламент слишком поздно, и проект рассматривался в целом без парламентских обсуждений, отметили представители «Лиги», «Братьев Италии» и партии «Вперед, Италия».

Ранее лидер «Лиги» Маттео Сальвини заявил, что в Конституционном суде предполагается оспорить и содержание проекта бюджета, согласно которому в стране появится сразу несколько новых налогов.

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