Москва, 19 декабря 2019, 19:36 — REGNUM Владимир Путин показал, что находится в отличной форме и намерен далее действовать в жёстком рабочем режиме, укрепляя внутренние основы России и защищая её национальные интересы. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря высказал член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков, комментируя итоги пятнадцатой пресс-конференции главы государства.
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин провёл пятнадцатую пресс-конференцию, которая длилась более четырёх часов.