Москва, , 19:36 — REGNUM Владимир Путин показал, что находится в отличной форме и намерен далее действовать в жёстком рабочем режиме, укрепляя внутренние основы России и защищая её национальные интересы. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря высказал член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков, комментируя итоги пятнадцатой пресс-конференции главы государства.

«Владимир Путин в ходе прошедшей пресс-конференции вновь показал, что находится в прекрасной физической и политической форме, владеет информацией по самому широкому кругу вопросов, действует и будет продолжать действовать в жёстком рабочем режиме, исходя из своего понимания патриотизма как деполитизированной идеологии, направленной на укрепление внутренних основ российского государства и защиту национальных интересов на международной арене», — отметил Бирюков.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин провёл пятнадцатую пресс-конференцию, которая длилась более четырёх часов.