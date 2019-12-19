Милан, Италия, , 19:30 — REGNUM Не только в Италии, но и в целом ряде других стран мира либералы пытаются подрывать волю народа, используя для этого любые методы, заявил в четверг, 19 декабря, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.

Он привел в пример США, где демократы, по его мнению, отвлекают Дональда Трампа проектом импичмента от решения важных задач, а также Израиль, отметив сложности, возникающие у Беньямина Нетаньяху.

Аналогичным образом либералы действуют и в Италии, пытаясь любыми методами помешать «Лиге», самой популярной партии страны, прийти к власти, методы простираются от бесконечных судебных исков до объединения либералов с их «оппонентами» популистами, отметил Сальвини.