Москва, , 19:34 — REGNUM Обсуждая реформирование Конституции, за исключением вопроса о количестве президентских сроков, Владимир Путин продемонстрировал традиционный для него консервативный подход. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря высказал член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.

«Президент неожиданно ответил, что допускает отмену оговорки «подряд» в норме о количестве допустимых президентских сроков. В целом же, по мнению Путина, Конституция — это живой инструмент, который должен соответствовать уровню развития общества. Но принимать новую Конституцию не нужно. А менять положения можно, за исключением основополагающей первой главы. Но менять аккуратно, после тщательной подготовки и взвешенной дискуссии. То есть, за исключением вопроса о количестве президентских сроков, Путин и в данном случае продемонстрировал традиционный для него консервативный подход», — отметил Бирюков.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря Владимир Путин провёл пятнадцатую пресс-конференцию, которая длилась более четырёх часов.

Читайте ранее в этом сюжете: Миграционные потоки должны служить национальным интересам РФ — политик