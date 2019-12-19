Санкт-Петербург, , 19:36 — REGNUM Граждане Украины могут серьезно задуматься, если услышат реплики президента России Владимира Путина по теме силовых столкновений и «газовой войны» между РФ и Украиной, произнесенные на большой пресс-конференции в Москве. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политолог Юрий Светов.

Напомним, журналист украинского агентства УНИАН Роман Цимбалюк поинтересовался у Путина, как бы почувствовала себя Россия, если бы украинские танки оказались на Кубани, на что Путин полушутя уточнил, о какой танков модели речь. Затем президент РФ подчеркнул, что силовым путем невозможно решить конфликтную ситуацию на Донбассе.

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Путин также прокомментировал перспективы решения вопроса по «газовой войне», сказав о готовности поставлять газ для украинцев со скидкой и желании России сохранить украинский маршрут транзита газа.

«Мне нравится, как Путин ведет себя на пресс-конференциях, в каких-то вещах можно позавидовать его реакции и способности ответить», — сказал Светов, впрочем, подчеркнув, что, пошутив, глава государства отвечает по теме серьезно.

«Думаю, многие люди на Украине, если у них будет возможность услышать ответы Путина, вероятно, задумаются над тем, какой правильный выбор делать», — сказал Светов.

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