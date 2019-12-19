Москва, , 19:25 — REGNUM Главная цель руководства России — сделать миграционные потоки полезными национальным интересам страны и максимально снизить миграционные риски для населения и экономики. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря высказал член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.

Напомним, по мнению главы государства, к решению демографической проблемы в мире существует всего два подхода: увеличение рождаемости, естественный прирост и миграция.

«В качестве примера грамотного подхода к миграции президент привел Канаду, которая принимает людей определённого возраста, здоровья и уровня образования. Также Владимир Путин считает необходимым внедрять в странах исхода, в той же Средней Азии российскую систему образования, подготовительные курсы, т. е. готовить людей заранее к жизни в России. Кстати, в этом плане у нашей партии есть отличный опыт аналогичной работы с Узбекистаном, где действует центр миграционной подготовки. Главная цель здесь — сделать миграционные потоки полезными России, нашим национальным интересам, и максимально снизить миграционные риски для населения и экономики страны», — отметил Бирюков.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря Владимир Путин провёл пятнадцатую большую пресс-конференцию, на которую аккредитовались 1895 отечественных и зарубежных журналистов. Мероприятие длилось более четырёх часов.

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