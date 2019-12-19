Москва, 19 декабря 2019, 19:25 — REGNUM Главная цель руководства России — сделать миграционные потоки полезными национальным интересам страны и максимально снизить миграционные риски для населения и экономики. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря высказал член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.
Напомним, по мнению главы государства, к решению демографической проблемы в мире существует всего два подхода: увеличение рождаемости, естественный прирост и миграция.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря Владимир Путин провёл пятнадцатую большую пресс-конференцию, на которую аккредитовались 1895 отечественных и зарубежных журналистов. Мероприятие длилось более четырёх часов.
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