Киев, , 19:22 — REGNUM Партия экс-президента Украины Порошенко «Европейская солидарность» требует от нынешнего президента Владимира Зеленского отреагировать на заявления президента России Владимира Путина, сделанные на пресс-конференции сегодня, 19 декабря.

Официальное заявление опубликовала пресс-служба политической силы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечается в заявлении, партия «Европейская Солидарность» возмущена «циничными заявлениями» Владимира Путина о том, что часть территории Украины как суверенного государства может рассматриваться как «русские земли».

«Считаем, что эти заявления содержат в себе неприкрытую угрозу по дальнейшему развертыванию военной агрессии против Украины. Требуем от президента и Верховного главнокомандующего Украины Владимира Зеленского дать публичную оценку таким заявлениям»», — призвали в партии Порошенко.

ИА REGNUM напоминает, что глава России заявил на пресс-конференции, что в ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, в частности, все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине».

«Это несколько странноватое решение, но оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина и теперь мы с этим разбираемся», — подчеркнул российский лидер.