Москва, , 19:18 — REGNUM Московский областной суд по итогам заседания 19 декабря оставил без изменений приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, осуждённой на 7,5 года лишения свободы за контрабанду наркотиков.

Судья подтвердил приговор Химкинского городского суда от 11 октября и оставил апелляционную жалобу защиты без удовлетворения.

Напомним, в апреле 2019 года гражданка Израиля была задержана в московском аэропорту «Шереметьево» после того, как в её багаже было обнаружено 9,6 грамма гашиша.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обращался к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помиловании Иссахар. Не исключалось, что она будет обменена на задержанного в Израиле гражданина России Алексея Буркова, подозреваемого в хакерской деятельности, однако в ноябре израильские власти приняли решение о его экстрадиции в США.