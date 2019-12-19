Москва, , 19:15 — REGNUM Предложения ОНФ по борьбе с причинами возникновения лесных пожаров завтра будут направлены в правительство.

Во время большой пресс-конференции президент России, лидер ОНФ Владимир Путин упомянул деятельность черных лесорубов как одну из основных причин возникновения лесных пожаров. К таким же выводам пришли и эксперты ОНФ по итогам анализа сферы лесопользования в России. По мнению представителей ОНФ, действующее законодательство содержит нормы, побуждающие недобросовестных лесопользователей устраивать слабые низовые пожары. Результаты аналитической работы ОНФ сведены в доклад президенту России, подготовлены конкретные предложения по улучшению ситуации, которые завтра направят в Правительство РФ.

«Дело в том, что лесной пожар отменяет ограничения по объемам заготовки древесины и проведению санитарных рубок, — объяснила сопредседатель ЦШ ОНФ, руководитель тематической площадки ОНФ «Экология» Елена Цунаева, — В рубку включаются все пострадавшие от пожара деревья. При этом, если ранее они были бы срублены планово, то после пожара нет ограничений. Наши активисты установили, что качество значительной части попадающей в санитарные рубки после лесных пожаров древесины носит товарный характер, то есть она может быть продана и принести прибыль».

Эксперты ОНФ выявили, что площадь пожаров на арендованных участках превышает площадь пожаров на участках, не находящихся в аренде. Ситуация, когда такое превышение составляет 2,5 и более раза зафиксирована в 2018 г. в 30 лесничествах (Иркутская область, Республика Бурятия, Красноярский и Пермский края), в 2019 г. — в 26 лесничествах (те же регионы и Амурская область).

Отдельно стоит выделить проблему непрозрачности каналов реализации древесины, которую пока не решают ни биржевые площадки, ни ЛесЕГАИС.