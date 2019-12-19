Санкт-Петербург, , 19:24 — REGNUM В Клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина в центре Петербурга нечему ужасаться, и крысы там вряд ли бегают. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Заксобрания Петербурга от «Справедливой России», врач Александр Егоров.

Напомним, у президента Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции спросили, доколе по Боткинской больнице в центре Петербурга будут бегать крысы. Путин заявил, что знает, насколько всё печально, и обещал разобраться вместе с губернатором региона Александром Бегловым.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин разберётся с «печальной» ситуацией в больнице Боткина в Петербурге

Депутат Егоров признал, что владеет вопросом не полностью, но в существовании колоний грызунов на территории медучреждения сомневается. Он подчеркнул, что новые корпуса этой больницы расположены на Пискаревском проспекте и оснащены по всем стандартам качества. Среди старых зданий же есть памятники культуры. Но, утверждает Егоров, там давно никто не лечит.

«Переезд больницы состоялся, основное учреждение находится в новом районе, и там всё оснащено. А здесь, естественно, какие-то проблемы есть — пустые корпуса… Там нет используемых старинных зданий. Есть кирпичные здания постройки конца 1960-х и 1970-х годов. Роспотребнадзор контролирует ситуацию, как и санитарные службы. Вряд ли там имеются такие нарушения, которые бы заслуживали внимания. Если есть пищевые отходы, может, забежала крыса, но что там живут крысы, где люди ходят — я очень сомневаюсь. К сожалению, пациенты и их родственники, которые столкнулись с бедой, склонны к гротеску. Работа пищеблоков контролируется, как и сбор отходов по классам опасности. Так что не думаю, что там есть что-то такое, что вызвало бы ужас», — считает парламентарий.

Он добавил, что на сегодня вопрос с окончательным переездом больницы из центра Петербурга не решен до конца.

Читайте ранее в этом сюжете: Ремонт похожей на «сарай» больницы Боткина в Петербурге начнут в 2021 году