Москва, , 19:14 — REGNUM Политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев на своей странице в Facebook высказался по итогам большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Владимир Владимирович Путин набирает форму, журналисты её теряют. Если где-то что-то прибыло, значит где-то что-то убыло. Вот и весь мой комментарий про пресс-конференции президента РФ», — написал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что встреча главы государства с журналистами длилась более четырёх часов.