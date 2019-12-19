Санкт-Петербург, , 19:10 — REGNUM Власти Петербурга и Ленинградской области в феврале 2020 года подпишут ряд документов, которые позволят на практике воплотить соглашение о сотрудничестве в сфере утилизации отходов, подписанное в 2019 году. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов заявил в четверг, после того как на большой пресс-конференции президента РФ Владимиру Путину пожаловались на перенос мусорной реформы в Петербурге. Напомним, из-за отсрочки мусорной реформы в Петербурге пострадали экология и жители соседнего региона. В Ленинградскую область свозят огромное количество отходов из мегаполиса, его региональные власти контролировать не могут, из-за чего местные полигоны разрастаются в геометрической прогрессии. Позже губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что в регионе заинтересованы в том, чтобы Санкт-Петербург быстрее перешел на положение мусорной реформы и готовы сотрудничать, чтобы решить сложившуюся ситуацию.

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В свою очередь глава Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что между Петербургом и Ленобластью сохраняются добрососедские отношения. Регионы настроены на результативную работу по всем направлениям, в том числе и в сфере переработки мусора.

В феврале 2020 года Петербург и Ленобласть подпишут ряд документов, которые позволят на практике воплотить соглашение о сотрудничестве в сфере утилизации отходов.

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