Лондон, 19 декабря 2019, 19:05 — REGNUM Британские спецслужбы получат новые полномочия, чтобы быть эффективнее против враждебных государств, заявила 19 декабря на открытии сессии нового парламента королева Великобритании Елизавета II.
Напомним, Лондон уже полтора года ведёт информационную кампанию против России под названием «отравление Скрипалей». «Дело» носит исключительно политический характер, поскольку аргументы против Москвы декларативны, никаких доказательств Лондон предъявить так и не смог.