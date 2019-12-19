Лондон, , 19:05 — REGNUM Британские спецслужбы получат новые полномочия, чтобы быть эффективнее против враждебных государств, заявила 19 декабря на открытии сессии нового парламента королева Великобритании Елизавета II.

Терезой Мэй] после атаки в Солсбери. Она объединит вместе новые и обновлённые полномочия, даст нашим спецслужбам законные права, в которых они нуждаются, чтобы бороться с нарастающими угрозами со стороны враждебных государств». Елизавета II «Это работа является воплощением в жизнь обязательства, взятого на себя бывшим премьер-министром [Великобритании] после атаки в Солсбери. Она объединит вместе новые и обновлённые полномочия, даст нашим спецслужбам законные права, в которых они нуждаются, чтобы бороться с нарастающими угрозами со стороны враждебных государств».

Напомним, Лондон уже полтора года ведёт информационную кампанию против России под названием «отравление Скрипалей». «Дело» носит исключительно политический характер, поскольку аргументы против Москвы декларативны, никаких доказательств Лондон предъявить так и не смог.