Алжир, , 19:04 — REGNUM Избранный президент Алжира Абдельмаджид Теббун принял присягу в качестве нового главы государства, 19 декабря передает агентство Reuters.

Инаугурация нового президента прошла во Дворце Наций в столице Алжира. Тем временем на улицах Алжира продолжались массовые протесты недовольных избранием Теббуна.

Как сообщало ИА REGNUM, Теббун был избран президентом Алжира на выборах 12 декабря. Алжир жил без президента восемь месяцев после отставки многолетнего главы государства Абдельазиза Бутефлики.

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