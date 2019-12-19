Москва, 19 декабря 2019, 18:54 — REGNUM На Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин показал пример человека, который разбирается в каждой проблеме, считает депутат Госдумы РФ Ольга Тимофеева («Единая Россия»). Об этом она заявила 19 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы РФ Сергей Железняк («Единая Россия») заявил, что президент РФ Владимир Путин в диалоге с журналистами традиционно продемонстрировал блестящую компетентность по всем ключевым вопросам внутренней и внешней политики.
Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Госдумы: ответы Путина стали уроком демократии