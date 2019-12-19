Москва, , 18:54 — REGNUM На Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин показал пример человека, который разбирается в каждой проблеме, считает депутат Госдумы РФ Ольга Тимофеева («Единая Россия»). Об этом она заявила 19 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Это пример человека, который взбадривает, слышит проблемы, даёт прямые поручения. Мы видим человека, который разбирается в каждой проблеме. Здравоохранение или образование, проблемы с мусором и всё остальное, что волнует людей. Эти пресс-конференции означают, что после каждого вопроса идёт прямое поручение. Президент говорил главные слова — слышать людей везде и всегда. Он показывает руководителям всем уровней, как конструктивно управлять Россией», — сказала депутат.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы РФ Сергей Железняк («Единая Россия») заявил, что президент РФ Владимир Путин в диалоге с журналистами традиционно продемонстрировал блестящую компетентность по всем ключевым вопросам внутренней и внешней политики.

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