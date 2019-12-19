Лондон, , 18:50 — REGNUM Террористам и другим особо опасным преступникам в Великобритании будут увеличены сроки приговоров, заявила 19 декабря британская королева Елизавета II.

Выступая на открытии сессии нового парламента, она сказала, что безопасность жителей страны нуждается в более серьёзной борьбе с преступностью. Для этого будет создана королевская комиссия, следящая за процессами уголовного судопроизводства.

Елизавета II «Новые законы по вынесению приговоров обвиняемым гарантируют, что особо опасные преступники, в том числе террористы, будут находиться под стражей дольше».

Напомним, в Великобритании вновь избранный парламент приступил к работе. На открытии сессии британский премьер-министр Борис Джонсон обозначил важные вопросы, которые предстоит решать властям.