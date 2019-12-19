Горно-Алтайск, , 18:49 — REGNUM Вопрос строительства школы №7, о судьбе которой задала вопрос президенту Владимиру Путину журналист из Алтая, стоит очень остро. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Горного Алтая, об этом заявил глава республики Олег Хороходин, комментируя итоги большой пресс-конференции.

Он отметил, что посетил эту школу в числе первых объектов, прибыв в регион в качестве исполняющего обязанности главы.

«Сегодня определен участок для строительства, есть договоренность о выделении федеральных средств, но срок начала строительства был установлен не раньше 2021 года», — сказал он, добавив, что они готовы начать строительство раньше, если будет соответствующее решение президента.

При это Олег Хорохордин поблагодарил Владимира Путина за внимание к Горному Алтаю и алтайскому языку. По его словам, накануне на Совете по алтайскому языку они обсудили вопросы издания литературы на алтайской языке, функционирования языка в сфере искусства и культуры и его популяризации.

Как сообщало ИА REGNUM, алтайская журналистка сообщила главе государства, что школа является единственной, где дети учатся алтайскому языку в полном объёме. При этом располагается она в арендованном здании.

В пресс-службе правительства добавили, что здание было построено ещё в 1926 году. В настоящее время в школе обучается около восьмисот детей.

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