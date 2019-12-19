Вашингтон, , 18:47 — REGNUM В Вашингтоне принято решение о введении новых ограничительных мер в отношении Ирана. Об этом сообщила 19 декабря пресс-служба министерства финансов США.

Как уточняется, в американский санкционный список внесены судьи из Революционного суда Тегерана Мохаммад Могис и Абольгасем Салавати, которые, по мнению Вашингтона, на протяжении многих лет нарушают права человека в своей стране, вынося приговоры гражданам за «осуществление своих прав на свободу слова и собраний».

Напомним, Соединённые Штаты последовательно расширяют санкции против Ирана после одностороннего выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе республики.

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