Рига, , 18:47 — REGNUM Представитель общества поддержки Украины Яна Стрелец объявила о пикете возле посольства России в Латвии, сообщает 19 декабря портал LSM.

К пикету должны присоединиться военнослужащие Вооружённых сил Украины, которые по приглашению Министерства обороны Латвии проходят реабилитацию в Вайвари, Юрмала.

В планах общества возложить цветы у памятника Свободы в центре латвийской столицы, спеть там гимн Украины и сказать слова благодарности в адрес Латвии за поддержку. После пройти на улицу Антонияс, к зданию посольства России с пикетом, чтобы потребовать освобождения «украинских политзаключённых», находящихся в России.

По мнению, Яны Стрелец, речь идёт или о 350 людях, или о нескольких тысячах. Источник информации о таком количестве «политзаключённых» Яна Стрелец представителям СМИ не сообщила.

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