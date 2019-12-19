Москва, , 18:45 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов надеется, что участие России в Парижском соглашении по климату будет пересмотрено, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

«Президент совершенно справедливо сказал, что на самом деле никто не знает причин глобального изменения климата. В истории Земли такие драматические изменения происходили не раз, в том числе задолго до технологического прогресса», — отметил Миронов.

По мнению парламентария, роль антропогенного фактора в изменении климата сильно и намеренно преувеличена, а Парижское соглашение, основанное на этом факторе, используется как инструмент сдерживания национальных экономик.

«Не зря США, которые лидируют по объему вредных выбросов, вышли из Парижского соглашения. А Россия с легкой руки правительства к нему присоединилась. Я надеюсь, что это решение все же будет пересмотрено. Бороться за чистоту и безопасность планеты необходимо, но не ценой промышленного и экономического роста страны», — заявил Миронов.

В ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин отметил, что настоящие причины глобальных изменений климата никому не известны, но человечество должно предпринять максимальные усилия, чтобы климат драматически не менялся».