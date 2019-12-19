Махачкала, , 18:44 — REGNUM Реальной конкуренции между политическими партиями в России нет и в ближайшем будущем не предвидится. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политолог из Дагестана Эдуард Уразаев.

Напомним, сегодня, 19 декабря, во время большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин отметил, что в стране зарегистрировано свыше 50 политических партий, из которых на федеральном уровне действуют 12. Такое количество, по мнению главы государства, соответствует требованиям политической конкуренции.

«Политических партий формально много, но реально действующие — лишь «Единая Россия» и с натяжкой КПРФ. В стране супермонополия «Единой России», и реальной конкуренции нет и не предвидится в ближайшее время. Есть только имитация конкуренции», — считает эксперт.

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в этом году продлилась 4 часа и 18 минут. За это время глава государства ответил более чем на 70 вопросов, заданных российскими и зарубежными журналистами.

Читайте также: Путин ответил. Большая пресс-конференция — комментарии и оценки