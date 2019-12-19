Москва, , 18:36 — REGNUM Внесение правок в Конституцию РФ не запрещено, заявил 19 декабря корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Егор Дорошенко, комментируя позицию, высказанную ходе большой пресс-конференции президентом РФ Владимиром Путиным.

«Конституция РФ запрещает внесение каких-либо изменений не только в первую главу, посвященную основным принципам устройства государства и общества, но и в главу вторую — которая закрепляет основы правового статуса личности, гарантирует основные права и свободы человека и гражданина. Поправки в остальные главы Конституции должны быть одобрены квалифицированным большинством (две трети) обеих палат парламента, а также законодательными органами регионов», — пояснил Дорошенко.

По его мнению, принятые в 2007 году поправки, увеличившие срок полномочий президента РФ с четырех до шести лет, сделали уместной постановку вопроса о дополнительном ограничении количества сроков, которые одно и то же лицо может занимать эту должность:

«Полный запрет на замещение поста президента более двух сроков весьма распространен в зарубежной практике».

Расширение же полномочий парламента, как считает Егор Дорошенко, может быть связано с обязательным учетом позиции Государственной думы при назначении председателя правительства РФ в настоящее время отказ нижней палаты утвердить его кандидатуру может привести лишь к роспуску самой Государственной думы, а также с наделением Государственной думы правом принимать решение об отставке правительства.

«Существующий сегодня механизм ответственности правительства перед парламентом фиктивен, и система сдержек и противовесов между ветвями власти не работает. На мой взгляд, избиратель в России уже давно не понимает, с какой целью он каждые пять лет избирает депутатов, если те не в состоянии активно влиять на внутреннюю политику и тем самым выполнять обещания, данные в ходе предвыборной гонки», — пояснил Дорошенко.

Самое важное, на что, по его мнению, следует обратить внимание в словах президента РФ, это на недопустимость поспешного, непродуманного внесения конституционных поправок:

«Все предложения должны получить оценку профессионального сообщества, пройти стадию широкого общественного обсуждения. Очень важно точечными изменениями не нарушить основы конституционного строя, закрепленные в первой главе Конституции РФ. Любые поправки должны быть направлены на более эффективную реализацию принципов разделения властей, демократического и правового государства».

Напомним, что 19 декабря в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил: «Конституция — это живой инструмент, он должен соответствовать развитию общества, но менять основную часть или принимать новый основной закон не нужно».

По его словам, «это связано с тем, что у нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены, которые нам нужно целиком и полностью реализовать, они закреплены в первой главе». «Она, на мой взгляд, является неприкосновенной», — сказал Путин.