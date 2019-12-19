Кызыл, , 18:35 — REGNUM Общение президента России Владимира Путина с журналистами прошло под знаком доверия к главе государства. Об этом заявил глава Тувы Шолбан Кара-оол, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе.

По его мнению, российский лидер показал твёрдость внутренних убеждений, основанных на патриотизме и преданности интересам страны.

«Владимир Владимирович Путин впечатляет умением взять правильную ноту общения с любым человеком, абсолютной открытостью и откровенностью», — подчеркнул глава республики.

Напомним, очередная большая пресс-конференция президента длилась более четырёх часов. За это время, как сообщало ИА REGNUM, он успел ответить на более чем 70 вопросов.

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