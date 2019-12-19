Бишкек, , 18:34 — REGNUM На проходящем в Свердловском районном суде Бишкека заседании адвокаты бывшего заместителя председателя таможенной службы Киргизии Райымбека Матраимова попросили суд запретить журналистам писать о нем и членах его семьи, передают «Vesti.kg».

По мнению юристов, суд обязан запретить СМИ распространять оспариваемую в исковом заявлении информации, опубликованной в материалах журналистского расследования о коррупции на киргизской таможне.

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В свою очередь защищающие интересы журналистов и СМИ адвокаты заявили, что это ходатайство необоснованно и является попыткой оказать давление на свободу слова, поскольку суд еще не признал опубликованную информацию недостоверной.

После совещания председательствующая судья Жылдыз Ибраимова сообщила о том, что ходатайство истцов отклонено.

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