Москва, , 18:31 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предлагает распространить программу «дальневосточного гектара» льготных ставок по ипотеке на всю Россию, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

«Практически на каждой пресс-конференции, «прямой линии» президента поднимается вопрос расширения программы «дальневосточного гектара», теперь уже наряду с программой льготной ипотеки. Эти вопросы актуальны для граждан. Люди не понимают, почему эффективные меры социальной и демографической поддержки внедряются лишь на отдельно взятой территории. Хотя эти меры нужны всей стране», — заявил Миронов.

Он предложил распространить меры поддержки на всю Россию.

«С момента внедрения программы «дальневосточного гектара», партия «Справедливая Россия» предлагает распространить эту практику на всю Россию, это программное предложение нашей партии», — напомнил он.

То же самое касается льготной ипотеки для семей.

«Средние ставки ипотеки в России в разы выше уровня развитых стран. Демографическая поддержка важнее прибыли банков. Мы будем настаивать на расширении обеих дальневосточных программ на все российские регионы», — заявил Миронов.