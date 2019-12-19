Москва, 19 декабря 2019, 18:27 — REGNUM Силовым методом против Донбасса украинские власти ничего не добьются, заявил 19 декабря на большой пресс-конференции российский президент Владимир Путин.
По словам Путина, сейчас в Донбассе происходят изменения к лучшему. Правда, этого недостаточно, чтобы люди в ДНР и ЛНР жили лучше. В любом случае ситуацию в Донбассе нужно урегулировать путём диалога.
Напомним, Путин 9 декабря участвовал в саммите «нормандской четвёрки», посвящённом Минским соглашениям. Следующий саммит должен состояться в апреле 2020 г. Украинские власти против, чтобы в этом обсуждении участвовали Донецк и Луганск.
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