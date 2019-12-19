Москва, , 18:24 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин пытается внушить Украине подход к решению проблем. Об этом заявил политолог Виталий Третьяков в ходе спецвыпуска ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».

"Путин хочет внушить нормальный подход к решению проблем — учёт интересов противоположной стороны. Конфликт существует, и в нём есть две точки. С точки зрения Донецка и Луганска нелегитимно нынешнее киевское руководство», — сказал Третьяков.

По его словам, у Путина наблюдается терпение, и он «уговаривает»: «В который раз Путин говорит: «Учтите, никто вам не даст устроить там резню».

По мнению Третьякова, Украина «потеряла Донбасс совершенно точно».