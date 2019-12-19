Донецк, , 18:23 — REGNUM Донецк предлагает Киеву провести видеоконференцию по подготовке процесса обмена удерживаемыми лицами в понедельник, 23 декабря. Об этом сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

«Мы призываем Киев не гнаться за пиаром и выходить на видеоконференцию при предварительном осуществлении конкретных шагов по подготовке обмена — в первую очередь, по процессуальной очистке удерживаемых лиц», — говорится в распространённом заявлении Никоноровой.

Глава МИД ДНР выразила надежду, что за имеющееся время украинская сторона «всё же выполнит свою домашнюю работу по подготовке к конструктивному согласованию механизма обмена».

Напомним, трёхсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе на переговорах в Минске накануне не смогла договориться ни об обмене пленными, ни об открытии дополнительных пунктов пропуска на линии разграничения. Было заявлено, что следующее заседание в Минске состоится 16 января.

Ранее лидеры стран «нормандской четвёрки» по итогам саммита в Париже высказались за обмен удерживаемыми лицами между Украиной, ДНР и ЛНР по формуле «всех на всех» до наступления Нового года.