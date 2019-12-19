Уфа, , 18:30 — REGNUM В Башкирии со следующего года будут увеличены размеры пособий на содержание приемных детей и детей, переданных под опеку. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующий закон был принят в Башкирии 19 декабря текущего года.

Согласно документу, с 1 января 2020 года пособия на содержание приемных детей и детей переданных под опеку увеличиваются на четыре процента. По словам первого заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ольги Кабановой, на увеличение размеров пособий замещающим родителям из бюджета республики в следующем году будет выделено дополнительно 68,4 млн рублей.

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