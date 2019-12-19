Санкт-Петербург, , 18:32 — REGNUM Чиновники не желают создавать возможности по переработке мусора, чтобы мусор стал выгодным товаром, они стремятся лишь извлекать деньги из бюджета. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился председатель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук.

Напомним, на большой пресс-конференции в Москве президент Владимир Путин заявил, что по теме перемещения мусора из регион в регион, в частности, из Петербурга в Ленобласть, где реформа уже стартовала, чиновники должны больше разговаривать с гражданами и объяснять им суть предпринимаемых шагов.

«Смысл мусорной реформы не в том, чтобы еще одну надстройку делать бюрократическую, а чтобы мусора меньше было и он больше перерабатывался. Поэтому с каждым годом там предусмотрено снижение количества мусора, который попадает на свалку. Можно сказать, что в Петербурге это не работает, потому что чиновникам выгодно, чтобы сфера обращения с мусором находилась в сфере обслуживания населения. И мы все платим за это, хотя можно сделать полезное сырье. Технологии для этого есть. Но городские чиновники не желают создать на территории Петербурга заводы по стопроцентной переработке», — сказал Юрий Шевчук.

Отдельные же фракции, например, стекло или пластик, собирают предприниматели, зачастую действуя даже «вопреки чиновникам», а не с их помощью. Поэтому, например, можно утилизировать сломавшуюся стиральную машину, позвонив по номеру из интернет-поисковика, и ее заберут из дома бесплатно, даже «подкинув 200 рублей за металлолом».

«Весь мусор надо привести к состоянию товара. Когда не мы будем платить за мусор, а нам будут доплачивать, квитанция не в минус, а в плюс уйдет — на такую сумму будет квартплата снижаться. Вот к чему должна вести мусорная реформа. Мы можем сделать из любого пластика, допустим, теплоизоляцию, у нас полным-полно труб, которые нуждаются в ней, пока мы используем опасную стекловату или ядовитый асбест. Нужно наладить сбыт. Но чиновники мыслят так: на полигоны мусор больше сдавать не будем, а деньги как-то получать нужно, так давайте мусоросжигательный завод построим! Они очень дорогие, мы будем получать на это большие деньги. Чиновники заточены на то, чтобы извлекать деньги из бюджета, и все. Поэтому чем меньше государства в производстве, тем лучше», — полагает Шевчук.

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