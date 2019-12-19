Тбилиси, , 18:16 — REGNUM Очередная встреча представителей оппозиции и правящей партии «Грузинская мечта», посвященная вопросам избирательного законодательства, состоится завтра, 20 декабря. В преддверии этого события оппозиция в очередной раз собралась для обсуждения плана действий в ставшем штаб-квартирой протестного движения офисе Лейбористской партии. А с лидерами «Грузинской мечты» в очередной раз встретился руководитель представительства ЕС в Тбилиси, по инициативе которого оппозиция и власть, собственно, и перешли от уличного противостояния к режиму диалога.

Как заявили лидеры оппозиции журналистам, они на время отложили планы по пикетированию зданий госучреждений из-за гибели подростка Луки Сирадзе, но обяхательно продолжат акции протеста, пока не добьются от властей уступок и выполнения своих требований.

«Это наша общая трагедия, скорбит вся Грузия, и мы отложили все протестные акции. Но мы должны сделать все для того, чтобы безопасность и жизнь нашей молодежи были защищены», — заявил журналистам лидер лейбористов Шалва Нателашвили.

А соратник экс-президента Саакашвили, член «Национального движения» Григол Вашадзе подчеркнул, что в стране царит реальный кризис, и гибель подростка — тому наглядное свидетельство.

Главным требованием оппозиции остаются либо пропорциональная избирательная система, либо так называемая «германская модель».

«В Грузии происходят несчастья. Фемицид, который не прекращается, самоубийство детей. А правительство на этом фоне говорит, что кризиса нет», — укоряюще сказал Вашадзе.

Во встрече в офисе лейбористов традиционно для последнего периода принимали участие и бывшие соратники «Грузинской мечты», удаленные из рядов партии либо по собственной воле покинувшие ее из-за определенных политических разногласий. Один из таких бывших соратников, бывший спикер парламента, а ныне председатель «Движения строительства» Давид Усупашвили заявил, что «оппозиция еще посмотрит, какое предложение на завтрашней встрече ей сделает правящая партия».

«Посмотрим, что они нам предложат… После провала пропорциональной системы мы подумали и сделали систему, основанную на «германском принципе», то есть пытаемся выполнить нашу главную задачу — проведение справедливых выборов. Если правительство предложит другую систему для достижения этой задачи, мы ее внимательно прочитаем», — сказал Усупашвили после встречи. Свои оценки предстоящего предложения со стороны правящей партии он пообещал сделать завтра, когда ознакомится с ним.

Отдельную встречу с председателем парламента Арчилом Талаквадзе в преддверии встречи с оппозицией провел в парламенте посол ЕС Карл Харцел. Согласно официальной информации, главной темой встречи был избирательный кодекс и его возможные изменения.