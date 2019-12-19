Тбилиси, 19 декабря 2019, 18:16 — REGNUM Очередная встреча представителей оппозиции и правящей партии «Грузинская мечта», посвященная вопросам избирательного законодательства, состоится завтра, 20 декабря. В преддверии этого события оппозиция в очередной раз собралась для обсуждения плана действий в ставшем штаб-квартирой протестного движения офисе Лейбористской партии. А с лидерами «Грузинской мечты» в очередной раз встретился руководитель представительства ЕС в Тбилиси, по инициативе которого оппозиция и власть, собственно, и перешли от уличного противостояния к режиму диалога.
Как заявили лидеры оппозиции журналистам, они на время отложили планы по пикетированию зданий госучреждений из-за гибели подростка Луки Сирадзе, но обяхательно продолжат акции протеста, пока не добьются от властей уступок и выполнения своих требований.
А соратник экс-президента Саакашвили, член «Национального движения» Григол Вашадзе подчеркнул, что в стране царит реальный кризис, и гибель подростка — тому наглядное свидетельство.
Главным требованием оппозиции остаются либо пропорциональная избирательная система, либо так называемая «германская модель».
Во встрече в офисе лейбористов традиционно для последнего периода принимали участие и бывшие соратники «Грузинской мечты», удаленные из рядов партии либо по собственной воле покинувшие ее из-за определенных политических разногласий. Один из таких бывших соратников, бывший спикер парламента, а ныне председатель «Движения строительства» Давид Усупашвили заявил, что «оппозиция еще посмотрит, какое предложение на завтрашней встрече ей сделает правящая партия».
Отдельную встречу с председателем парламента Арчилом Талаквадзе в преддверии встречи с оппозицией провел в парламенте посол ЕС Карл Харцел. Согласно официальной информации, главной темой встречи был избирательный кодекс и его возможные изменения.