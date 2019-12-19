Вильнюс, , 18:15 — REGNUM Мэр литовской столицы Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сегодня, 19 декабря, объявил, что «предотвратил диверсию Кремля», когда запретил провести в центре Вильнюса в мае 2020 года бесплатный концерт групп Soprano и «Хора Турецкого», которого организаторы концерта, эстонская компания, заявила под названием Unity Songs, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проверив, что это за группы и что за концерт, Шимашюс обнаружил, что это проект «Песни Победы», а на сцене артисты выступают в том числе и в форме советских солдат времён Великой Отечественной войны и с пристёгнутыми Георгиевскими ленточками. При этом проект поддерживает правительство Москвы, МИД РФ и Министерство культуры РФ.

«В Берлине этот пропагандистский концерт даже имел наглость показывать на фоне виды Второй мировой войны, когда советские солдаты в оккупированном Берлине водружают флаг Советского союза», — возмущается Шимашюс на своей странице в социальной сети Facebook.

«Так что здесь, в эстонской упаковке, мы получили бы самую настоящую дозу советской пропаганды — празднования дня победы с Георгиевской ленточкой, униформой советских солдат, советскими картинками», — возмущается мэр, цитируя свой ответ эстонскому концертному агентству Artmusic, что «свободному Вильнюсу не нужно ни российской пропаганды, ни советской символики». Он также пообещал разослать отдельное письмо руководству остальных городов разных стран ЕС, в которых планируются аналогичные концерты, чтобы «предотвратить пропаганду», а также предупредить МИД Литвы о запрете выдачи виз российским артистам.