Москва, , 18:11 — REGNUM Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») заявил о желании жить с украинским народом. Соответствующее заявление он сделал в ходе спецвыпуска ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».

»Мы в течение пяти лет наблюдаем за вашей [украинской] карнавальной политической культурой. С другой стороны, жалко братский украинский народ. Мне бы хотелось как человеку, который любит Украину, чтобы два народа жили вместе», — сказал Толстой.

Он напомнил, что Россия — не сторона Минских соглашений: «Мы — гаранты соблюдения [Минских соглашений]. И Путин об этом сказал: он сказал, что Минские соглашения меняться не будут».