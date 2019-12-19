Красноярск, 19 декабря 2019, 18:08 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал вопрос об экологических проблемах Красноярска, прозвучавший на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, Усс подчеркнул, что «проблемы экологии очень острые для Красноярского края»:
«Они копились даже не годами, а десятилетиями. И не случайно полтора года назад во время пребывания в Красноярском крае Владимир Путин проводил совещание по этой теме».
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Усс отметил, что экологический нацпроект, касающийся 12 российских городов, стартовал именно в Красноярске. И в крае проводится работа для исправления ситуации, хотя «сиюминутного эффекта здесь ждать нельзя».
Край сделал серьёзный шаг в развитии системы мониторинга, и сейчас специалисты очень чётко видят «карту загрязнений и источники», сказал Усс.
«Идёт модернизация технологий и оборудования на красноярских предприятиях в черте города, и в наступающем году должна быть достроена высокая дымовая труба на ТЭЦ-1, которая также сыграет свою роль в решении экологических проблем. Даст эффект и закрытие малых котельных», — сказал глава региона.
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Особняком стоит вопрос сноса ветхого жилья с печным отоплением, которого много в Красноярске.
Свою лепту вносит транспорт, который, по словам Усса, «даёт до 40% всех выбросов»:
«Мы настраиваем систему управления дорожным движением, меняем старые автобусы на новые с классом не ниже Евро 4. Кстати, коммерческими перевозчиками приобретено более 200 единиц такого современного общественного транспорта».
Особенно важным Усс назвал то, что в нацпроект «Экология» вошёл красноярский метрополитен. Сейчас идёт актуализация этого проекта:
«Мы надеемся, что в наступающем 2020 году мы получим современный проект, который начнем воплощать в жизнь».
Усс напомнил, что правительство РФ подготовило ряд программ, направленных на улучшение экологии. В том числе речь идёт о Красноярском крае. В регионе будет «реализована программа реновации производств на принципах повышенного внимания к экологии».
Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря состоялась большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В том числе главе государства задали вопрос об экологических проблемах Красноярского края и Сибири.
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