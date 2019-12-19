Эдинбург, Великобритания, , 18:01 — REGNUM Первый министр Шотландии Никола Стерджен написала официальное письмо премьер-министру Борису Джонсону с требованием разрешить провести референдум о независимости, 19 декабря передает агентство Associated Press.

Шотландия отвергла идею выхода из Великобритании на референдуме 2014 года. По словам Стерджен, после решения Великобритании о Brexit ситуация сильно изменилась, и это видно по результатам последних выборов.

«На прошлой неделе Шотландия очень четко дала понять, что не хочет, чтобы правительство тори во главе с Борисом Джонсоном вывело нас из Европейского союза» , — заявила Стерджен.

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