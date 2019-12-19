Москва, , 18:00 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в диалоге с журналистами традиционно продемонстрировал блестящую компетентность по всем ключевым вопросам внутренней и внешней политики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря, об этом заявил депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Глубокий анализ и понимание сути проблем, аргументированность ответов, открытость, с которой глава государства общается с представителями СМИ, задающими, зачастую, острые вопросы, в очередной раз стали уроком демократии и готовности национального лидера России к прямому диалогу», — отметил Железняк.

Популярность формата общения главы российского государства со СМИ растет с каждым годом, о чем свидетельствует продолжительность общения и рост аудитории пресс-конференции президента в социальных сетях, казал также он.

Всего на пресс-конференции было задано 52 вопроса, мероприятие длилось четыре часа 20 минут.