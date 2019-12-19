Москва, , 18:00 — REGNUM Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина наряду с «Прямой линией» прочно вошла в арсенал российской государственности, и уже трудно себе представить, чтобы президент не вышел на пресс-конференцию. Об этом 19 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия»)

«О многом говорит то, что Путин пытается представить нашу власть как можно более открытой перед всеми, кто живёт в нашей стране и за рубежом. Я вижу некоторую разницу между «Прямой линией» и пресс-конференцией. На пресс-конференции больше внешней политики и меньше на «Прямой линии». Президенту удаётся внешняя политика. Это все признают. Он в этом отношении, может быть, является чемпионом среди всех других президентов. И по своему опыту, и по своему умению отвечать на вопросы», — сказал Затулин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в рамках Большой пресс-конференции не стал давать оценку своей личности как исторической, предложив сделать это будущим поколениям.

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