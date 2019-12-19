Москва, 19 декабря 2019, 18:00 — REGNUM Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина наряду с «Прямой линией» прочно вошла в арсенал российской государственности, и уже трудно себе представить, чтобы президент не вышел на пресс-конференцию. Об этом 19 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия»)
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в рамках Большой пресс-конференции не стал давать оценку своей личности как исторической, предложив сделать это будущим поколениям.
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