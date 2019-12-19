Москва, , 17:58 — REGNUM Граждане России совершили подвиг, пережив всё, что творилось в стране в 1990-е — начале 2000-х годов, заявил 19 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Президент напомнил об инфляции в 200% и в 300%, полномасштабной войне на Кавказе с применением тяжёлой техники и авиации, повальной безработице и невыплатах зарплат.

«Уже забыли все просто, уже забыли, что это такое», — отметил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что Россия в начале 2000-х годов и Россия сегодня — «это все-таки две разные страны».

«Это другая экономика совсем. На этой базе можно решать вопросы, связанные с обеспечением нашей безопасности», — сказал Владимир Путин.

«Да, еще очень много нерешенных проблем в экономике, а самая главная из них — повышение темпов производительности труда и на этой базе — увеличение темпов экономического роста. Но все-таки это не сравнить с тем, что было», — заметил Путин.

Кроме того, президент подчеркнул, что Россия имеет один из самых низких показателей внешней задолженности в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря в Центре международной торговли в Москве прошла 15-я ежегодная пресс-конференция российского президента Владимира Путина, продолжавшаяся более четырёх часов.

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