Санкт-Петербург, , 17:57 — REGNUM Президент Владимир Путин уклонился от ответа на вопрос о том, собирается ли он возглавить в 2024 году, после истечения своего президентского срока, союзное государство России и Белоруссии. Но винить в этом можно только журналистов, не сумевших грамотно задать вопрос.

Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Юрий Светов, анализируя большую пресс-конференцию главы государства, прошедшую 19 декабря в Москве.

«Не умеют у нас журналисты задавать вопросы. Особенно, когда задают их Путину», — поделился наблюдениями Светов.

Он подчеркнул, что реакцию Владимира Путина на ту или иную формулировку вопроса уже давно можно было бы предугадать, так что формулировать соответственно.

«Девушка, которая задавала вопрос, связанный с Белоруссией… Ну он же был интересный, но выстроен неграмотно. Главный смысл — идешь ты в 2024 году главой союзного государства или нет? И потом остальное подводить. А он ответил на другие [ее] вопросы, а на этот — нет», — заметил Юрий Светов.

В целом пресс-конференция 2019 года ему показалась достаточно «живой», он похвалил усилия корреспондентов, которые стремились задать не самые удобны вопросы, а также профессиональную солидарность, благодаря которой в течение мероприятия журналисты разных изданий задали Путину уточняющие вопросы о «деле Голунова».

«Заставили президента ответить наиболее полно по этой теме», — признал Светов. «Для меня это уроки профессионального мастерства. Хотелось бы, чтобы коллеги смотрели и учились, как надо задавать вопросы», — добавил он.

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