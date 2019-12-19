Москва, 19 декабря 2019, 17:57 — REGNUM Темы демографии, здравоохранения и социальной сферы стали магистральными на пятнадцатой большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря заявил член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин провёл пятнадцатую большую пресс-конференцию, на которую аккредитовались 1895 отечественных и зарубежных журналистов. Мероприятие длилось более четырёх часов.
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