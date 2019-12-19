Москва, , 17:57 — REGNUM Темы демографии, здравоохранения и социальной сферы стали магистральными на пятнадцатой большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря заявил член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.

«В целом вопросы, касающиеся демографии, здравоохранения и социальной сферы стали магистральными на этой пресс-конференции. Президент озвучил много инициатив для улучшения ситуации в этих областях жизни. Но, как заявил Владимир Путин, всех этих мер все равно будет недостаточно, нужно повышать жизненный уровень населения, добиваться роста зарплат и реальных доходов. От уровня экономики будет зависеть общее настроение людей, уверен президент», — считает политик.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин провёл пятнадцатую большую пресс-конференцию, на которую аккредитовались 1895 отечественных и зарубежных журналистов. Мероприятие длилось более четырёх часов.

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