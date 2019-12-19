Москва, , 17:52 — REGNUM Вопрос, когда президент Владимир Путин признает, что глава компании «Иннопрактика» Катерина Тихонова и заместитель главы Российского общества молодых эндокринологов, совладелец «Новой медицинской компании» Мария Воронцова — его дети, задала на большой пресс-конференции 19 декабря журналистка «Би-би-си».

"У меня вопрос: когда Вы признаете, что они Ваши дети, и когда они станут публичными и открытыми для общества, как дети других мировых лидеров?» — заявила представитель СМИ.

Путин ответил, что журналистка не назвала доли в компаниях, принадлежащие этим людям. Он предложил ей поглубже изучить этот вопрос.

Путин «И Вы поймёте, какой у них на самом деле бизнес и есть ли он как таковой, и кому там что принадлежит».

Затем глава государства рассказал, чем занимаются обе упомянутые организации. В частности, «Иннопрактика» решает вопрос создания в России той продукции, которую сейчас приходится импортировать.

Что касается «Новой медицинской компании», то «их так называемый акционерный капитал пока приближается к нулю». Само направление связано, отметил президент, с применением высоких технологий в области медицины.